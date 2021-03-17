جو بايدن: بوتين سيدفع الثمن

الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات الأميركية لصالح دونالد ترامب.

وقال في مقابلة مع شبكة “آيه بي سي نيوز” الأميركية، بثت اليوم الأربعاء: “بوتين سيدفع الثمن، لقد تحدثنا طويلا، وقلت أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا ثبت حدوث ذلك، فكن مستعدا”.

وحين سأل المذيع بايدن: “إذن أنت تعرف فلاديمير بوتين. هل تعتقد أنه قاتل؟” أجاب الرئيس بـ “نعم”، وأضاف في حديثه سترى: “أن بوتين سيدفع الثمن”، من دون أن يخوض في التفاصيل.

وتأتي تصريحات بايدن بعد تقرير نشره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي حول التهديدات التي طالت الانتخابات العامة الأميركية، التي جرت في نوفمبر الماضي، والذي كشف دورا لروسيا وإيران في محاولة التأثير على هذه الانتخابات.

ويشير التقرير، إلى أن بوتين، وافق على إطلاق حملة تهدف إلى “تشويه سمعة بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، وتعزيز الانقسامات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة”.

لكن هذا التقييم أكد أنه “لا توجد مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت تغيير أي جانب تقني من عملية التصويت في الانتخابات الأميركية 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو الإدلاء بأصواتهم أو جدولة الأصوات أو الإبلاغ عن النتائج”.