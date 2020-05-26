«جو بايدن» يظهور بعد أكثر من شهرين في الحجر الصحي

بعد أكثر من شهرين داخل الحجر الصحي ظهر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إلى العلن.

وقال نائب الرئيس السابق، وهو يرتدي كمامة سوداء، إكليلاً من الزهور في حفل تكريمي أقيم في ولايته ديلاوير، ضمن الاحتلال بضحايا الجيش الأمريكي، المشاركين في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.

وأوضح بايدن للصحفيين”إنه لأمر جيد أن أكون خارج بيتي. لا تنسوا أبداً التضحيات التي قدمها هؤلاء الرجال والنساء. لا تنسوا ذلك أبداً”.

وقدّم الرجل البالغ من العمر 77 عاماً، وهو يقف إلى جانب زوجته، إكليلاً من الورود البيضاء في ساحة الحرب التذكارية في ديلاوير، قبل أن يلتزم بدقيقة صمت لإحياء ذكرى العسكريين.

وكان آخر ظهور لبايدن منذ حوالي 10 أسابيع. واضطر، قبل فترة وجيزة من هزيمة منافسه الديمقراطي بيرني ساندرز في الانتخابات الأولية في فلوريدا وإلينوي وأريزونا، إلى عزل نفسه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبعد نتائج الانتخابات، ألقى بايدن خطاباً عبر الانترنت تكلّم فيه إلى أنصار ساندرز من منزله في ويلمنغتون، ديلاوير، حيث واصل حملته الرئاسية بشكل افتراضي.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، من أي مكان آخر في العالم. بواقع أكثر من 1.6 مليون إصابة واقتربت من تسجيل 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.