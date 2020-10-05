«جو بايدن» يُبدي استعداده لتأجيل المناظرة بسبب مرض ترامب

قالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إن الأخير أعرب عن موافقته على إمكانية تأجيل المناظرة مع ترامب في حال تطلب الأمر.

وأضافت كيت بيدينجفيلد لشبكة “ABC” نيوز: “نأمل أن تجري المناقشة في اليوم المقرر 15 أكتوبر، لكن من الواضح أننا سنتكيف مع أي تغييرات يجب إجراؤها”.

وأعربت أن الكثير سيعتمد على الحالة الصحية لترامب.

وأضافت كيت: “نحن، مثل أي شخص آخر في البلاد، نتمنى له (لترامب) الشفاء العاجل والكامل”.

وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن بايدن اتخذ جميع الاحتياطات، ويقوم بحملته بأمان و “يضرب مثالا يحتذى به”.

وتم نقل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى مستشفى عسكري في ضواحي واشنطن. بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وفي أحدث تقرير حول حالة الرئيس الصحية، قال فريقه الطبي، في وقت سابق من أمس الأحد، إنه يواصل التحسن، مضيفا أنه عانى مرتين من انخفاض الأوكسجين في الدم خلال مرضه الحالي.