جيش أوروبي.. هذا ما اقترحه ماكرون لمواجهة روسيا

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مقترحاً لإنشاء جيش أوروبي بإمكانه الدفاع عن أوروبا في وجه التهديدات.

وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية:

“لا يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها من دون جيش حقيقي يحميها”.

وأضاف، في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى: