جيش أوروبي.. هذا ما اقترحه ماكرون لمواجهة روسيا

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مقترحاً لإنشاء جيش أوروبي بإمكانه الدفاع عن أوروبا في وجه التهديدات.
وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية:
“لا يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها من دون جيش حقيقي يحميها”.
وأضاف، في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى:
“لا يمكننا حماية الأوروبيين إذا لم نقرر خلق جيش أوروبي حقيقي؛ في وجه روسيا التي تمتلك حدودا معنا والتي أظهرت بأنها قد تكون تهديدا لنا، يجب أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها لوحدها بطريقة سيادية من دون أن تكون مرتبطة بالولايات المتحدة فقط”.
جيش ماسوني ارهابي جديد بعد فشل داعش بعد فشل مخابرات الناتو لتغير اسمه الى جيش اوروبي .