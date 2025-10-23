جيل جديد من الأجهزة الذكية.. نظارة ذكيّة وهواتف وحواسب لوحية متطورة

شهد عالم التكنولوجيا خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الإعلانات البارزة التي تؤكد تسارع الابتكار في الهواتف الذكية، الحواسب اللوحية، وأجهزة الواقع المعزز. من إطلاق سامسونغ لنظارتها الذكية Galaxy XR بنظام Android XR، إلى الكشف عن هاتف ZTE Nubia Z80 Ultra المميز بتقنيات متقدمة، وصولاً إلى دخول Tecno عالم الحواسب اللوحية بجهاز Megapad Pro.

سامسونغ Galaxy XR – أول نظارة ذكية بنظام Android XR

أطلقت سامسونغ نظارتها الذكية Galaxy XR، أول جهاز واقع افتراضي وواقع معزز يعمل بنظام Android XR، والذي يدمج بين الواقع الافتراضي الكامل ووضع الشفافية للبقاء على اتصال مع المحيط الواقعي.

التفاعل: يدعم التحكم عبر الصوت، الإيماءات، ونظرة العين .

التطبيقات: وصول مباشر إلى متجر Google Play مع إعادة تصميم تطبيقات غوغل الأساسية مثل خرائط غوغل، يوتيوب، تسجيلات الصوت، ومتصفح Chrome لتجربة XR.

المحتوى الغامر: دعم تطبيقات البث HBO Max، Peacock، واستوديوهات الإبداع مثل Adobe.

المساعد الذكي: Gemini AI قادر على فهم سياق المحيط وتنفيذ الأوامر وتقديم المعلومات الذكية.

الترفيه: مشاهدة الفيديوهات والأفلام بزاوية سينمائية ضخمة، دعم مكتبة يوتيوب بزاوية 180 و350 درجة، وخدمات Google TV وGoogle Photos لتحويل الصور والفيديو ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد.

ZTE Nubia Z80 Ultra – هاتف ذكي متطور ومقاوم

كشفت ZTE عن هاتفها الجديد Nubia Z80 Ultra، المتميز بالأداء العالي والتصميم الأنيق:

الهيكل: مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69، أبعاده 164.5×77.2×8.6 ملم، الوزن 227 غرام.

الشاشة: AMOLED بحجم 6.85 بوصة، دقة 1216×2688 بيكسل، تردد 144 هيرتز، سطوع 2000 شمعة/م²، كثافة 431 بيكسل/إنش.

المعالج: Snapdragon 8 Elite Gen 5 بمعمارية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 840.

الذواكر: وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، تخزين داخلي 256 غيغابايت – 1 تيرابايت.

الكاميرات: خلفية ثلاثية 64+50+50 ميغابيكسل مع عدسة periscope telephoto وultrawide، دعم فيديوهات 8K؛ أمامية 16 ميغابيكسل.

البطارية والشحن: 7200 ملي أمبير، شحن سريع 90 واط، شحن لاسلكي 80 واط.

مميزات إضافية: منفذ USB Type-C 3.2، Infrared للتحكم عن بعد، شريحة NFC، ماسح بصمات مدمج بالشاشة، منفذين لشريحة SIM.

Tecno Megapad Pro – حاسب لوحي منافس للفئة المتوسطة

تستعد Tecno لإطلاق Megapad Pro، جهاز لوحي بمواصفات قوية:

الهيكل: من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات، سمك 6 ملم، وزن 547 غرام.

الشاشة: IPS LCD بحجم 12 بوصة، دقة 1200×2000 بيكسل، تردد 90 هيرتز، سطوع 450 شمعة/م²، كثافة 194 بيكسل/إنش.

المعالج: ثماني النوى، نظام Android 15.

. الذواكر: وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، تخزين داخلي 128/256 غيغابايت قابل للتوسيع عبر microSDXC.

الكاميرات: خلفية 13 ميغابيكسل تدعم فيديو FHD 30 إطار/ثانية، أمامية 5 ميغابيكسل.

الصوت: 4 مكبرات صوت عالية الأداء مدعومة بتقنية Dolby Atmos.

البطارية والشحن: 10000 ملي أمبير، شحن سريع 33 واط.

الاتصال: منفذ USB Type-C، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.