‘جيل ضائع’ في لبنان

نحو نصف الأطفال السوريين في لبنان بلا مدارس، هؤلاء يفقدون واحدا من أهم الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية للأطفال.

في لبنان يعيش 631 ألف طفل سوري هربوا مع أسرهم من ويلات الحرب التي دمرت منازلهم ومدارسهم في المدن السورية.

منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت الأمر “فشلاً دولياً” في حماية حق هؤلاء الأطفال في التعليم لـ”عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية”.

استوعبت المدارس الحكومية اللبنانية المدعومة من المانحين نحو 210 آلاف طالب سوري، أما المدراس الخاصة فيدرس فيها نحو 63 ألف طالب سوري. فيما وجد البقية أنفسهم بلا مدارس.