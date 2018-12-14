جيما الإثيوبي يصل القاهرة لمواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه “جيما” الإثيوبي، النادي الأهلي ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء باستاد برج العرب.

ووصلت البعثة قادمة على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية القادمة من أديس أبابا، وكان في استقبالها عدد من مسئولي العلاقات العامة بالنادى الأهلى، وقامت سلطات المطار بتخصيص فرق من كافة الإدارات المعنية للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصول البعثة.

وكان فريق جيما الإثيوبي، قد تأهل لدور الـ 32 على حساب أساس تيليكوم بطل جيبوتي، بعدما فاز الأول على الأخير في جيبوتى 3ـ 1 ، قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة ليحجز بطل إثيوبيا بطاقة العبور لهذا الدور لأول مرة في تاريخه.