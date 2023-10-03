جيميل يتيح للمستخدمين التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية

أعلنت جوجل أنها تعمل على إضافة ميزة جديدة إلى جيميل تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الرموز التعبيرية.

ووفقًا لتقرير بمنصة “رقمي”، يمكن بالفعل تفعيل هذه الميزة في إصدار أندرويد من جيميل، ولكن من غير الواضح متى ستصبح متاحة للجميع.

ستظهر علامة “سمايلي” قبل قائمة النقاط الثلاث للسماح بالوصول إلى تفاعلات الرموز التعبيرية. وسيتمكن المستخدمون من التفاعل مع أي رمز تعبيري يختارونه، ويمكن أن يحتوي البريد الإلكتروني الواحد على ما يصل إلى 50 ردًا.

لا يزال غير واضح ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متاحة في إصدار الويب من جيميل، ولكن من المرجح أن تكون كذلك.