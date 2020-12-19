«حاخام» إسرائيل الأكبر يزور الإمارات ويفتتح مدرسة ومعبداً فيها

قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ الحاخام الأكبر في الكيان الصهيوني يتسحاق يوسف سيفتتح، اليوم السبت، مدرسة يهودية ومعبداً في دولة الإمارات.

ولفتت صحيفة “يسرائيل هيوم”، التي لم تحدّد موعد وصول يوسف، الحاخام الأكبر لدى السفارديم اليهود المتدينين الشرقيين، إلى أنّ الأخير سيفتتح خلال زيارته للإمارات، مدرسة دينية جديدة لليهود في دبي، ويشارك في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية هناك، الحاخام ليفي دوخمان.

وخلال الزيارة سيلتقي الحاخام يوسف، كبار المسؤولين في الإمارات، ويفتتح حضانة يهودية جديدة، ويتفقد المطعم الجديد في “برج خليفة” الذي يقدم الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية.

كما يفتتح الحاخام الصهيوني الأكبر معبداً يهودياً جديداً في أبوظبي، وفق ماذكرت وكالة “الأناضول”.

من جهته، قال الحاخام دوخمان: “زيارة الحاخام الأكبر تاريخية، وبالنسبة إلينا هذا شرف كبير لاستضافته هنا في الإمارات. نحن سعداء لاستقباله بينما نقوم بافتتاح عدد من مؤسساتنا الجديدة هنا”.

في ذات السياق، قال عضو مجلس إدارة معبد “بيت تفيلا” بيت الصلاة في أبوظبي، دانيال سيل: “تجسد تلك الزيارة التاريخية الإنجازات التاريخية التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة، وبفضل ولي العهد الشيخ محمد بن زايد الذي نحن ممتنون له، يمكننا الاحتفال بعصر جديد من التعاون في المنطقة”.

وأضاف “سوف نضمن أن يكون بإمكان اليهود الذين يأتون للعمل أو زيارة دبي وأبوظبي وجميع أنحاء الإمارات، الوصول إلى المؤسسات والخدمات اليهودية”.

وبحسب تقديرات صهيونية، يعيش في الإمارات نحو 3 آلاف يهودي يتركز معظمهم في دبي وأبوظبي.

وكان الكيان الصهيوني والإمارات قد وقعتا، منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقية لـتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع، اعتبرها “طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية”، في ظل استمرار احتلال الكيان الصهيوني لأراضٍ عربية ورفضها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.‎