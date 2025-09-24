«حاخام سوري أمريكي» يصلي لأجل الرئيس السوري

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي اهتماماً واسعاً بعد أن ظهر فيه الحاخام السوري الأمريكي هنري حمرا وهو يؤدي صلاة خاصة داخل كنيس إلفرنج التاريخي في دمشق القديمة، حيث دعا خلالها للرئيس السوري أحمد الشرع وللسلام في سوريا والعالم.

الحاخام حمرا، الذي يترأس مؤسسة التراث اليهودي في سوريا، أعرب خلال كلماته عن أمله في أن تتمكن “سوريا الحرة من إعادة بناء نفسها واستعادة استقرارها”، في مشهد حمل أبعاداً رمزية لافتة في توقيته ورسائله.

المقطع أثار موجة تفاعل كبيرة بين النشطاء؛ فبينما اعتبره البعض رسالة قوية تعكس أهمية التعايش الديني داخل سوريا وتنوعها الثقافي، رأى آخرون أن الدعاء من داخل كنيس يهودي تاريخي في دمشق يعيد تسليط الضوء على الحضور العريق للطائفة اليهودية في النسيج السوري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ أوسع لتعزيز مفاهيم الحوار الديني والتعايش المشترك في المنطقة، حيث اعتبر محللون أن ظهور الحاخام من قلب دمشق يمثل إشارة رمزية إلى عمق الجذور الدينية والثقافية المشتركة، ويعيد التذكير بقدرة سوريا على استيعاب تنوعها الديني كجزء من مشروعها نحو الاستقرار وإعادة البناء.