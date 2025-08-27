حادثة إطلاق نار مروّعة تهز أمريكا.. عقوبة الإعدام لكل قاتل

شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، اليوم الأربعاء، حادثة إطلاق نار مروّعة داخل مدرسة “البشارة” الكاثوليكية، تزامنًا مع الأسبوع الأول من العام الدراسي، مخلفة ثلاثة قتلى، من بينهم المنفذ، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأعلن حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، عبر منصة “إكس”، عن وقوع إطلاق النار، واصفًا الحادث بأنه “عمل عنيف مروع”، ومؤكدًا أنه تلقى إحاطة فورية بالوضع، وقال: “أصلي من أجل أطفالنا ومعلمينا الذين أفسد هذا الحادث المفجع أول أسبوع لهم في المدرسة”.

من جانبها، أكدت حكومة مدينة مينيابوليس أن مطلق النار تم احتواؤه، ولا يوجد في الوقت الحالي أي “تهديد نشط” للسكان، كما طوقت الشرطة المدرسة بشكل كامل وبدأت التحقيقات في ملابسات الحادث.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين أمنيين أن المشتبه به قُتل، فيما أفاد مصدر فيدرالي لشبكة “فوكس نيوز” أن عددًا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق النار، دون تحديد عدد الضحايا بدقة.

وتأتي هذه الحادثة وسط سلسلة من البلاغات الكاذبة عن وجود مطلقي نار في عدد من الجامعات والكليات الأميركية، مع عودة الطلاب من عطلتهم الصيفية، الأمر الذي زاد من توتر المشهد الأمني في المؤسسات التعليمية.

وفي أول تعليق رسمي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال: “تلقيت إحاطة كاملة بشأن حادثة إطلاق النار المأساوية في مينيابوليس، والبيت الأبيض يتابع الوضع عن كثب”.

وكانت تقارير صحفية أمريكية قد أفادت بأن 5 أشخاص على الأقل، بمن فيهم ضابط شرطة، قتلوا وأصيب آخرون بإصابات عدة في حادث إطلاق نار وقع داخل ناطحة سحاب في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، نهاية الشهر الماضي، وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، أن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، مسلحا ببندقية، فتح النار داخل المبنى الذي يضم 44 طابقا، والذي يستضيف، من بين أمور أخرى، مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وأضافت التقارير لاحقًا، أن المهاجم أطلق النار على نفسه داخل المبنى، ما أدى إلى وفاته بعد عملية بحث مكثفة قام بها الشرطة.

ترامب يشدد قبضته على واشنطن.. عقوبة الإعدام لكل قاتل

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في العاصمة واشنطن، في خطوة تصعيدية ضمن حملته لاستعادة السيطرة على الأمن في المدينة، رغم أن هذه العقوبة ألغيت على المستوى المحلي منذ عام 1981.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: “إذا قتل أي شخص شخصاً آخر في العاصمة واشنطن فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي”.

ويأتي هذا في إطار موقفه المعروف بتأييد عقوبة الإعدام وتوسيع نطاق استخدامها في الجرائم الخطيرة، حيث سبق أن وقع في يناير الماضي أمراً تنفيذياً يوجه المدعين العامين الفدراليين لطلب هذه العقوبة في كثير من الحالات.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب يمكنها فقط المطالبة بعقوبة الإعدام في القضايا التي تنظرها المحاكم الفدرالية وليس المحلية، فإن الرئيس قد يسعى لتعديل التشريع المحلي في العاصمة، التي تتمتع بوضع خاص كونها ليست ولاية ويشرف الكونغرس الفدرالي على شؤونها، ففي عام 1992، بعد مقتل مساعد برلماني، أجرى الكونغرس استفتاءً لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، إلا أن غالبية سكان العاصمة رفضوا ذلك.

وتأتي تصريحات ترامب بالتوازي مع خطوات عملية لتعزيز الأمن، إذ أمر بنشر جنود من الحرس الوطني في شوارع العاصمة، وطلب من وزير الدفاع بيت هيغسيث إنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني لضمان النظام والأمن، وتركز هذه التحركات على مواجهة ما وصفه الرئيس بـ”العصابات العنيفة” المنتشرة في واشنطن.

وتُعد واشنطن من بين المدن الأميركية التي تواجه مستويات مرتفعة من العنف، في حين ألغت 23 ولاية عقوبة الإعدام بالكامل، وجمّدت ثلاث ولايات أخرى، بينها كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا، تنفيذها.

ترامب يلوّح بنشر قوات عسكرية في شيكاغو متهمًا السلطات بفقدان السيطرة على الجريمة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على سلطات مدينة شيكاغو وولاية إلينوي، واصفًا الوضع في المدينة بأنه “خارج السيطرة”، ومشددًا على ضرورة نشر قوات عسكرية لمكافحة الجريمة.

وقال ترامب الثلاثاء إن عطلة نهاية أسبوع قاتلة شهدت 6 قتلى و27 جريحًا في جرائم متفرقة، معتبرًا أن الحاكم جيه بي بريتزكر والعمدة براندون جونسون غير كفء، داعيًا إلى جعل شيكاغو “رائعة مرة أخرى”.

وأضاف أن الجيش مستعد للتحرك في أقل من 24 ساعة إلى أي مدينة أمريكية لمكافحة الجريمة، وأن شيكاغو ستكون الوجهة التالية للتدخل الفيدرالي بعد واشنطن.

وكان البنتاغون قد أعلن نية نشر قوات عسكرية في شيكاغو بناءً على توجيهات ترامب، فيما انتقد عمدة المدينة وبرلمانيون ديمقراطيون هذه الخطوة، واصفينها بانتهاك دستوري وتصعيد غير مبرر.

من جهته، قال حاكم إلينوي إن الوضع لا يستدعي تدخلًا فيدراليًا، مشيرًا إلى أن معدل الجريمة في شيكاغو يشهد انخفاضًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع عدد جرائم القتل بنسبة 31% والسرقات بنسبة 33% وسرقة السيارات بنسبة 26% بحلول عام 2025.