حادثة طعن تتسبب بوفاة مواطن.. «أمن طرابلس» يكشف ملابسات جريمة

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء مركز شرطة سوق الجمعة، بالتعاون مع أعضاء القافلة الأمنية، نجحوا في كشف ملابسات جريمة طعن وقعت أمام HT مول بمنطقة سوق الجمعة، أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص، وضبط جميع المتورطين فيها.

وأوضحت المديرية، في بيانٍ رسميٍّ، أن الواقعة بدأت عقب تلقي بلاغٍ بشأن اندلاع مشاجرة أمام المول، انتهت بتعرض أحد الأشخاص لطعنةٍ بواسطة سلاحٍ أبيض.

وعلى إثر البلاغ، انتقل أعضاء مركز شرطة سوق الجمعة إلى موقع الحادث مباشرةً، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، ونُقل المصاب لتلقي الإسعافات الطبية، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالإصابة التي تعرض لها.

وبحسب المديرية، شرع أعضاء مركز شرطة سوق الجمعة بالتنسيق مع أعضاء القافلة الأمنية في تنفيذ أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات، الأمر الذي أسفر عن تحديد هوية المتورطين في الحادثة وضبطهم، إلى جانب ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للقانون.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية التي تنفذها مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين داخل نطاق اختصاصها.