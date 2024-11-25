حادثة غريبة.. أمّ تقتحم ملعباً وتصفع حكماً في الدوري الإسباني (فيديو)

شهدت مباراة جمعت فريق أليندين مع ضيفه إسبانيول ألبولوتي في دوري القسم الثالث الإسباني لفئة الشباب بكرة القدم حادثة غريبة كانت بطلتها والدة أحد اللاعبين وحكم المواجهة.

وفاز فريق أليندين 4-2 على ضيفه إسبانيول ألبولوتي، التابع لنادي إسبانيول في دوري الإسباني تحت 11 عاما.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية فيديو لواقعة اعتداء من قبل والدة أحد لاعبي إسبانيول على الحكم فور إطلاقه صافرة النهاية بخسارة فريق ابنها.

وجاء ذلك رغم أن لاعبي الفريقين الأطفال من سن 10 و11 سنة كانوا يصافحون بعضهم البعض عند نهاية المباراة.

ودخلت السيدة الأربعينية إلى أرض الملعب وصفعت الحكم على حين غرة، فما كان منه إلا أن أبعدها. وتدخل رجال الأمن حيث قاموا بجلب ابن السيدة التي أخذته وخرجت به من أرض الملعب وهي تعبر عن جام غضبها تجاه الحكم.

ومن جانبه، أكد نادي إسبانيول رفضه لتصرف السيدة التي يدافع نجلها عن اسم النادي، قائلا في بيان: “إننا ندين بشدة أي عمل من أعمال العنف في ملاعب كرة القدم، خاصة تلك الموجهة ضد الحكام”.

وواصل: “لقد شهدنا في الآونة الأخيرة مواقف مؤسفة تقوض القيم التي ينبغي لكرة القدم أن تعززها.. الاحترام والروح الرياضية والتعايش”.

وكشف النادي الكتالوني عن عقد اجتماع عاجل من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للرد على الأحداث التي وقعت ومعاقبة المخطئين ودعم القرار الذي ستتخذه السلطات المختصة لمنع تكرار أمر مثل هذا.

وفي الاتجاه ذاته، سار نادي أليندين صاحب الملعب الذي جرت فيه الحادثة، إذ خرج ببيان أعرب فيه عن رفضه للاعتداء، جاء فيه: “إننا ندين بشدة هذا النوع من السلوك، الذي يتعارض مع قيم الاحترام والروح الرياضية التي ندافع عنها كناد”.

😡 Una nueva sinvergüencería…



🤦🏻‍♂️En un partido de ALEVINES 3ª andaluza entre Alhendín y Español de Albolote, una madre del equipo visitante salta al terreno de juego para agredir al árbitro. pic.twitter.com/s7bQN82pbO — Mr. Asubío (@MrAsubio) November 24, 2024