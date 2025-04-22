حادثة غريبة.. وزيرة أمريكية تتعرض للسرقة خلال عشاء عائلي!

أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، “تعرضها للسرقة أثناء تناولها العشاء في مطعم بوسط العاصمة واشنطن، مساء عيد الفصح”، وفقا لمسؤولين وتقارير إعلامية أميركية.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” “أن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على 3 آلاف دولار نقدا ووثائق هوية ومفاتيح منزل وبطاقة دخول أمنية خاصة بالوزارة. وأضافت أن نويم كانت تحمل هذا المبلغ النقدي لاستخدامه في نزهات عائلية وشراء هدايا”.

وبحسب الصحيفة، “وقعت الحادثة في مطعم برجر شهير كانت نويم تتناول فيه العشاء مع أقاربها، وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة، بحسب ما نقلته عدة وسائل إعلام، رجلا مقنعا يسرق الحقيبة ويغادر المطعم”.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، “ظنت نويم في البداية أن أحد أحفادها قد لامس ساقها، قبل أن تكتشف بعد لحظات اختفاء الحقيبة”. وأكدت لقناة “إن بي سي نيوز” أن الحادثة قيد التحقيق.

وذكر مصدر في جهاز الأمن السري، الذي يوفر الحماية لنويم، أن “الجهاز راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم ، وشاهد رجلاً أبيض مجهول الهوية يرتدي كمامة يسرق حقيبتها ويغادر المطعم، وهرب اللص حاملا الشنطة التي كان بها رخصة قيادة نويم، وأدويتها، ومفاتيح شقتها، وجواز سفرها، وبطاقة دخول وزارة الأمن الداخلي، وأدوات زينة، وشيكات فارغة، وحوالي 3 آلاف دولار”.

وأضاف المصدر أن “جهاز الأمن السري بدأ تحقيقًا لتتبع أي استخدام لأدوات نويم المالية”.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: “عائلة نويم كانت بأكملها في المدينة، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، ودعت عائلتها لتناول العشاء وتبادل هدايا عيد الفصح”.

هذا “وتُعد نويم (53 عاما) شخصية بارزة في استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهجرة، والتي تتضمن خططا لترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين”.