حادثة فريدة من نوعها في العالم .. «سيارة لقتل الزوجات» في العراق

في حادثة فريدة من نوعها في العالم، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع مقطع لصاحب معرض سيارات في أربيل، “ادعى أن عنده سيارة من يشتريها تموت زوجته”، ما أثار موجة من الغضب في الشارع العراقي.

وحسب ما أفادت وسائل إعلام عراقية، “زعم صاحب المعرض أن من يشتري هذه السيارة سيواجه حادثة مأساوية تتمثل في وفاة زوجته، وادّعى أن السيارة بيعت 22 مرة، ومن يشتريها تموت زوجته”.

وحسب صاحب المعرض، “فالمفارقة تكمن في أن كل من اشترى هذه السيارة توفيت زوجته”، مشيرا أن “سعر السيارة ارتفع إلى حد كبير، كما أن أصحاب المعرض يقومون بتأجيرها لهذا الغرض”.

وأصدر الادعاء العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، “مذكرة قبض بحق صاحب معرض السيارات، بعد انتشار إعلان صاحب المعرض حول سيارة من نوع “بيك أب”، مع احتجاز السيارة التي يروج لها في معارض أربيل”.

وردا على ما صدر من صاحب المعرض، قام المحافظ أوميد خوشناو، “بتحريك دعوى لدى الادعاء العام ضد صاحب المعرض كونه شكل نوعا من الإساءة بحق النساء”.

روج مالك معرض سيارات في أربيل بـ #العراق بأن لديه سيارة "ونيت" تملك خاصية غريبة وهي أن كل رجل يشتريها تموت زوجته وذلك حسب المعلومات التي أفاد بها صاحب المعرض.



وأضاف بأن السيارة بيعت 22 مرة ما جعل سعر المركبة يرتفع بشكل كبير حتى وصل بأنه يقوم بتأجيرها لأشخاص يتمنون موت زوجاتهم.… pic.twitter.com/tauPZ1hqa2 — سماء الوطن الإخبارية (@alwatanskynews1) November 7, 2024