حادثة لن تتكرر قبل 80 ألف عام.. مذنب عملاق يقترب من الأرض

يستعد سكان العالم لرؤية مذنب نادر وساطع، حيث يقترب مذنب عملاق من الأرض خلال أيام، وذلك في حادثة لن تتكرر قبل 80 ألف عام.

وقالت شبكة “سي ان ان”، “إن المذنب المكتشف حديثا المعروف باسم C/2023 A3” “تسوتشينشان- أطلس Tuchinshan-ATLAS “، يقترب من الأرض يوم غد السبت”.

وأشارت الشبكة إلى أن “المذنب لن يكون سريعا بل سيغير موقعه ببطء من ليلة إلى أخرى”، موضحة “أنه سيكون من الصعب رؤية المذنب بالعين المجردة، ولكن ستكون رؤيته واضحة باستخدام التليسكوب”.

وقال المدير التنفيذي لقسم الطقس التابع لوكالة “ناسا” هانتسفيل بيل كوك: “إن المذنب سيبدو وكأنه كرة نارية لامعة ذات ذيل طويل ممدود”، مشيرا إلى أن “هذه قد تكون المرة الأخيرة التي تتم فيها رؤية المذنب “C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS” في السماء خلال الـ 80 ألف عام القادمة”.

يذكر أن “المذنبات هي بقايا متجمدة من تكوين النظام الشمسي قبل مليارات السنين، وتشتد حرارتها أثناء اقترابها من الشمس، وتطلق ذيولها المتدفقة من الغاز والغبار، وتم اكتشاف هذا المذنب الذي يطلق عليه أيضا اسم “سي/2023 ايه 3″ العام الماضي، وحمل اسم المرصدين اللذين رصداه في كل من الصين وجنوب أفريقيا”.