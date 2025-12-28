حادثة مأساوية في بن عاشور.. وفاة أحد أفراد العائلة وإصابة آخرين

تمكنت الأجهزة الأمنية في طرابلس من ضبط شخص أقدم على إطلاق النار على ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في منطقة بن عاشور. وأسفر الحادث عن وفاة شخص واحد وإصابة اثنين آخرين من نفس العائلة.

وأفاد مركز شرطة باب بن غشير أن عملية الضبط تمت بمساندة القافلة الأمنية، وبالتعاون مع جهاز دعم المديريات، وبعد استيفاء الاستدلال مع الجاني أُحيل إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث بالكامل وضمان محاسبة الجاني وفق القانون.