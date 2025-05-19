حادثة مثيرة في انتخابات الأرجنتين.. ميكروفون يضع الرئيس في موقف محرج

اتهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، الأحد، أحد المراسلين بالاعتداء عليه عمداً، بعد ارتطام ميكروفون تابع لقناة معارضة بأنفه أثناء مغادرته مركز اقتراع في العاصمة بوينس آيرس عقب الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان المحلي.

وأظهر مقطع فيديو الحادثة، حيث بدا ميلي وهو يخرج من المركز الانتخابي ويقترب منه عدد من الصحفيين قبل أن يصطدم الميكروفون بوجهه. وقال الرئيس إن الأمر “متعمد”، في حين نفى الصحفي المعني الاتهام، مؤكداً أن ما حصل كان “حادثاً عرضياً” وسط الزحام.

ويُعرف ميلي بعدائه الصريح لكبريات وسائل الإعلام المحلية، حيث دأب على انتقادها علناً، وألغى عقد المؤتمرات الصحفية الدورية، مفضلاً إجراء مقابلات محددة مع صحفيين يختارهم شخصياً.

وكان ميلي قد أثار جدلاً واسعاً في وقت سابق بعد قراره بإغلاق وكالة الأنباء الوطنية “تيلام”، التي تعد إحدى أقدم المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلاد، وذلك ضمن حملة قال إنها تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي.