حادثة مفاجئة توقف مؤتمراً صحفيًا لـ«ترامب»!

شهد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، “حادثة غير متوقعة عندما تعرضت فتاة صغيرة لحالة طبية طارئة أثناء مراسم أداء الدكتور محمد أوز اليمين الدستورية كمدير لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية في المكتب البيضاوي”.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “أثناء الحدث، أغشي على الفتاة مما دفع الرئيس ترامب إلى إنهاء حديثه للصحفيين الذين كانوا موجودين في المكان”.

وبحسب ما ذكر موقع “سي بي إس نيوز”، أصدر البيت الأبيض بيانًا مقتضبًا جاء فيه: “أغمي على أحد ضيوف الدكتور أوز أثناء أدائه اليمين الدستورية، يسعدنا أن نعلن أن الفتاة بخير”.

وأظهرت مقاطع الفيديو أن “الدكتور محمد أوز، الذي كان يقف خلف ترامب، هرع إلى الفتاة الصغيرة التي استفاقت بسرعة وأُخرجت من المكتب البيضاوي”.

تجدر الإشارة إلى أن “الدكتور أوز، الذي تولى منصبه الجديد مؤخرًا، سيدير برنامجي الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة في وقت حساس، حيث يواجه برنامج الرعاية الصحية احتمال تخفيضات كبيرة في ظل سعي الجمهوريين في الكونغرس إلى خفض الإنفاق لتمويل أجندة ترامب، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017”.

The job never stops for Dr. Oz … because one of his granddaughters fainted during his swearing-in ceremony at the White House — and he got called into action!!!



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📽️: Fox News pic.twitter.com/rYwvgJbhgH — TMZ (@TMZ) April 18, 2025