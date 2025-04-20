حادثة هي الثانية اليوم.. تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 20 أبريل 2025 - 10:34 | آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 10:35 نُشر: الأحد، 20 أبريل 2025 - 10:34
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سقطت الطائرة في حقل بمنطقة وسط الولاية

في حادثة هي الثانية اليوم، تحطمت طائرة خاصة في ولاية إلينوي الأمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الأربعة الذين كانوا على متنها.

وأفادت مصادر أمنية بأن “الحادث وقع أمس السبت عندما سقطت الطائرة في حقل بمنطقة وسط الولاية، حيث اصطدمت بخطوط الكهرباء أثناء الانهيار”.

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وفي وقت سابق اليوم، لقي 3 أشخاص حتفهم “جراء تحطم طائرة صغيرة من طراز “سيسنا 180″ لسبب مجهول في نهر بلات بمنطقة فريمونت شرق ولاية نبراسكا الأمريكية”.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية “كانت الطائرة من طراز سيسنا 180، تحلق على طول نهر بلات وسقطت في النهر، فيما لم يتضح سبب الحادث فورا”.

وأكدت السلطات أن “إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيشرفان على التحقيق بالقرب من فريمونت، التي تقع على بعد حوالي 37 ميلا (59.5 كيلومتر) غرب مدينة أوماها بولاية نبراسكا”.

آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 10:35
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