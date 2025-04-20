حادثة هي الثانية اليوم.. تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها

في حادثة هي الثانية اليوم، تحطمت طائرة خاصة في ولاية إلينوي الأمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الأربعة الذين كانوا على متنها.

وأفادت مصادر أمنية بأن “الحادث وقع أمس السبت عندما سقطت الطائرة في حقل بمنطقة وسط الولاية، حيث اصطدمت بخطوط الكهرباء أثناء الانهيار”.

https://twitter.com/AZ_Intel_/status/1913663227080433725?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1913663227080433725%7Ctwgr%5E0786fc2618668d972e9a6c7d2ebf6d53362aa0cb%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-14525217441607450732.ampproject.net%2F2503242227001%2Fframe.html

🇺🇸 CBS NEWS: Four people were killed today when a small plane hit power lines and crashed in central Illinois. The Cessna 180 single-engine plane went down around 10:15 a.m. local time in Trilla. Authorities are investigating the incident. #Aviation pic.twitter.com/YfKkdIKevx — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) April 20, 2025

وفي وقت سابق اليوم، لقي 3 أشخاص حتفهم “جراء تحطم طائرة صغيرة من طراز “سيسنا 180″ لسبب مجهول في نهر بلات بمنطقة فريمونت شرق ولاية نبراسكا الأمريكية”.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية “كانت الطائرة من طراز سيسنا 180، تحلق على طول نهر بلات وسقطت في النهر، فيما لم يتضح سبب الحادث فورا”.

وأكدت السلطات أن “إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيشرفان على التحقيق بالقرب من فريمونت، التي تقع على بعد حوالي 37 ميلا (59.5 كيلومتر) غرب مدينة أوماها بولاية نبراسكا”.