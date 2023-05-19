حادثة وفاة مشجع نادي الاتحاد.. «الدبيبة» يأمر وزير داخليته بفتح تحقيق عاجل

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته لوزير الداخلية المكلف، بفتح تحقيق عاجل في موعد أقصاه 72 ساعة، في واقعة وفاة أحد مشجعي نادي الاتحاد جراء إصابته بطلق ناري.

من جانله، أعلن وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي تشكيل لجنة لمتابعة واقعة وفاة المشجع الرياضي «عبدالمهمين الفلاح»، والذي أصيب بطلق ناري عقب مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي لكرة السلة الاثنين الماضي.

وأمر الجويفي في قراره بضرورة موافاته بشكل عاجل ومفصل بكل ما يتعلق بالحادثة مشددا على رئيس وأعضاء اللجنة بضرورة التواصل مع كل الأطراف والتحقيق في مجريات الأحداث ومسبباتها ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الحدث المفجع في أسرع وقت ممكن .

وطالبت جماهير نادي الاتحاد الرياضي بسرعة التحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤول عن إطلاق النار على المشجع، في حين قررت اللجنة الأولمبية الليبية بالاتحاد الليبي لكرة السلة، تعليق مباريات الجولة السابعة من مرحلة الذهاب ضمن الدوري الثماني، على أن تستأنف في 24 من مايو الجاري

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المذنب بعد إثبات مسؤوليته عنها، إضافة إلى تشكيل قوة أمنية لتأمين وحماية الملاعب والمنشآت الرياضية، وكذلك التعامل مع الجماهير كما هو مُتبع بجميع الملاعب الرياضية بالعالم.

كما دعا ناشطون رياضيون السلطات الأمنية بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في مقتل المشجع، وطالب البعض بمحاكمة علنية للجاني.

ولقي مشجع نادي الاتحاد «عبدالمهيمن» الذي نعته عدة أندية، مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري خلال مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي الاثنين ليفارق الحياة أثناء نقله إلى تونس.