حادث دهس مروّع في ألمانيا وقتلى بحوادث بمصر والجزائر والسعودية وفرنسا

في عالم متسارع الأحداث والمستجدات، تتوالى الوقائع التي تعكس تعقيدات الحياة اليومية وتحدياتها المختلفة، من حوادث مأساوية تترك أثرًا عميقًا على المجتمعات، إلى جهود حكومية لتعزيز الأمن وتحقيق العدالة، واليوم نسلط الضوء على مجموعة من الأحداث الأخيرة التي حظيت باهتمام واسع في بلدان عديدة حول العالم.

وفي هذا السياق، قتل وأصيب عدد من الأشخاص إثر دهس سيارة حشدا من حضور مهرجان للجالية الفلبينية في مدينة فانكوفر جنوب غربي كندا.

وقالت إدارة شرطة فانكوفر في بيان مقتضب على منصة إكس: السائق قيد الاحتجاز. سنقدم المزيد من المعلومات مع تطور التحقيق.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام كندية إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة آخرين في حادث الدهس.

وقال أحد المارة لمراسل إذاعة محلية إن “الصراخ سمع فجأة عندما اقتحم سائق سيارة رياضية سوداء الحشد، ما أدى إلى إصابة أكثر من 12 شخصا بالقرب من شارع إيست 43 وشارع فريزر”.

وأضاف أن “السائق حاول مغادرة السيارة والفرار سيرا على الأقدام، لكن عدة أشخاص احتجزوه لحين وصول الشرطة”.

🚨🇨🇦#BREAKING | NEWS ⚠️

Update video of the reported driver who plowed through a group of people killing some and injuring many at the Lapu Lapu festival in Vancouver, Canada, massive police and EMS response the driver appears to be a 20-year-old Asian male. pic.twitter.com/wvUQ8OV0Oe — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 27, 2025

حادثة مؤسفة في ضواحي برلين

أفادت الشرطة الألمانية بمقتل شخصين أثناء ركوبهما على سطح قطار في ضواحي العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت الشرطة أنه لقي شخصان مصرعهما أثناء ركوبهما على سطح قطار الضواحي المعروف باسم “إس بان”، ولم تكشف الشرطة الألمانية عن هوية الضحايا أو تفاصيل الحادث، ولكنها أكدت أن الحادث تسبب في تعطيل شبكة القطارات وتأخير الرحلات وإلغاء بعضها.

هذه الحوادث ليست نادرة، حيث يحاول بعض الأشخاص ركوب القطارات من الخارج، مما يؤدي إلى مخاطر كبيرة. الشرطة تحذر باستمرار من هذه التصرفات غير القانونية التي تعرض حياة الأفراد للخطر.

بالفيديو.. شاب يطعن مصليا داخل مسجد في فرنسا ويصور جريمته بكاميرا هاتفه

وقعت حادثة مأساوية في فرنسا حيث قام شاب بطعن مصلي داخل مسجد غراند كومب في إقليم غار، ما أثار صدمة كبيرة بين الناس، حيث وثق الجاني فعلته عبر هاتفه المحمول.

وتمكنت السلطات الفرنسية من تحديد هوية المشتبه به بجريمة القتل الوحشية التي ارتكبت صباح الجمعة في مسجد غراند كومب، بالقرب من مدينة أليس بإقليم غار.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لصحيفة “لو باريزيان”، فإن القاتل المشتبه به، وهو فرنسي من أصول بوسنية، كان يعيش في المنطقة، وبدون معرفة أجهزة الدرك المحلي، كان يعيش مؤخرا على الإعانات الاجتماعية (RSA)، ويقضي معظم وقته في ألعاب الفيديو، وقد وثقت عدة كاميرات من كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، الهجوم الوحشي، كما قام الجاني نفسه بتصوير المشهد عبر هاتفه الذكي مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، ووفقا لمصدر مقرب من التحقيق، صوّر الضحية عن قرب وهي تحتضر على الأرض بعد أن طعنها عدة مرات بسكين ذي نصل طويل.

ويقول المعتدي في الفيديو، الذي يمتد لعدة عشرات من الثواني: “لقد فعلتها”، ومعلّقا: سوف يتم القبض عليّ بالتأكيد، بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في القاعة، وأشار الجاني في كلامه إلى رغبته بالاعتداء على أشخاص آخرين أيضا، دون أن يقدم أي مساعدة للضحية التي كانت تكافح للبقاء على قيد الحياة.

السعودية.. الإعدام لمواطن ارتكب جرائم إرهابية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ حكم “القتل تعزيرا- إعدام” بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وبحسب وكالة واس، جاء في بيان الداخلية السعودية: “أقدم علي بن عبد الله بن عبد الكريم آل ربح – سعودي الجنسية – على ارتكاب جرائم إرهابية تتمثل في انضمامه إلى خلية إرهابية، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم لإعاقتهم عن أداء عملهم، وتستره على مطلوبين أمنياً من المتورطين في قضايا الإرهاب، وحيازة أسلحة واستخدامها للإضرار بالأمن الداخلي”.

وأضاف البيان: “بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ حكم “القتل تعزيرا” بحق المتهم، اليوم السبت 28 شوال 1446 هجري، الموافق 26 أبريل 2025، بالمنطقة الشرقية.

وختمت بيانها بالقول: “ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

القبض على مصريين في السعودية لترويجهم مخدر الحشيش

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، القبض على 3 مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن سعودي لترويجهم للمخدرات بمنطقة الجوف.

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات، في بيان، أنها ضبطت مع المتهمين 2.3 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، قبضت مديرية مكافحة المخدرات على مواطن سعودي بمنطقة حائل لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

انهيار حامل إنارة يصيب 20 شخصًا في حفل تامر حسني بالقاهرة

شهد حفل النجم تامر حسني، الذي أُقيم مساء السبت في “قصر البارون” بمنطقة مصر الجديدة، حادثًا مروعًا أسفر عن إصابة 20 شخصًا من الحضور. الحادث وقع بعد انهيار حامل إنارة وشاشات مخصصة للإضاءة، مما أحدث حالة من الذعر بين الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُوثق لحظة سقوط الهيكل الحديدي وسط الحشد، مما تسبب في وقوع إصابات. وأفادت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع قبل دقائق من صعود تامر حسني إلى المسرح.

فور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية. في حين بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا عن سقوط “ستاند” الإنارة. انتقلت قوات الأمن لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الهيكل الحديدي الذي كان مخصصًا للإضاءة اختل توازنه وسقط على الحضور، ما أدى إلى وقوع الإصابات، تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لمراجعة اشتراطات السلامة والتأمين داخل موقع الحفل.

كارثة في قصر البارون.. 15 مصابا عقب سقوط ستاند حفل تامر حسني علي الجمهور pic.twitter.com/Qs1eQ4y6wT — Huna Masr هنا مصر (@hnamasr) April 26, 2025

مصر.. جثة امرأة تثير لغزا كبيرا حول سبب وفاة صاحبتها

تلقت الشرطة المصرية بلاغا من أحد المواطنين بعثوره على زوجته متوفية في شقتهما بمدينة بدر في القاهرة، فيما أثارت حالة الجثة لغزا كبيرا حول سبب الوفاة.

وعثرت قوات الشرطة على جثة السيدة أوكرانية المشتبه في وفاتها ملقاة على الأرض دون إصابات، كما لم يُعثر على كسور في نوافذ الشقة أو فقدان أي متعلقات داخلها، بما يشير لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

ووفق وسائل إعلام مصرية، أبلغ الرجل الشرطة بعد عودته إلى منزله فجر السبت واكتشافه وفاة زوجته داخل الشقة، وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين وفاة أوكرانية في ظروف غامضة.

الجزائر.. 4 وفيات من عائلة واحدة جراء انزلاق للتربة

توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة وأصيب 13 آخرون في حادث انزلاق للتربة وانهيار 5 سكنات قصديرية ببلدية وهران في الجزائر.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها أن الحادث خلف كحصيلة نهائية وفاة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 43 سنة، كما أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 75 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل حادث إنزلاق التربة الذي تسبب أيضا بانهيار 5 سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط بلدية ودائرة وهران.

بريطانيا.. التحقيق في إصابة امرأتين بجروح خطرة

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها تولت التحقيق بسبب الظروف المحيطة بالحادثة التي وقعت في مدينة ليدز شمالي بريطانيا أثارت اهتمامًا واسعًا، حيث تم العثور على قوس وسهم وسلاح ناري في موقع الحادث، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، من بينهم امرأتان نُقلتا إلى المستشفى، بينما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عامًا بعد أن ألحق جرحًا بنفسه، وفق ما أعلنت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن تعاطفها مع الضحايا، وأكدت “أنها تتلقى تحديثات مستمرة حول الوضع.

ووفقًا لرئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنجلترا، “إن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى”.