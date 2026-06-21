حادث سير مأساوي على طريق الشطّ.. «أمن طرابلس» تكشف التفاصيل

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد الحادي والعشرين من شهر يونيو لعام 2026 عن وقوع حادث مروري مأساوي على طريق الشط في العاصمة الليبية طرابلس، أسفر عن وفاة شخص بشكل فوري.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس في بيان رسمي صادر عنها أن تفاصيل الحادث تعود إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته الآلية بشكل كامل أثناء القيادة، الأمر الذي أدى إلى انحرافها واصطدامها العنيف بعمود إنارة على جانب الطريق، مما نتج عنه وفاته مباشرة في مكان الحادث.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن دوريات مكتب شؤون المرور انتقلت على الفور إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، حيث باشرت الأجهزة الضبطية والمعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة في الواقعة المعروضة، وتسهيل حركة السير في المنطقة لمنع حدوث أي اختناقات مرورية.

ونبهت مديرية أمن طرابلس السائقين والمواطنين إلى أن السرعة الزائدة وفقدان التركيز أثناء القيادة يعدان من أبرز الأسباب المؤدية إلى وقوع مثل هذه الحوادث المرورية المميتة على الطرقات العامة.

ودعت مديرية أمن طرابلس كافة سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام التام بالسرعات المحددة قانوناً، والحفاظ على الانتباه واليقظة الكاملة أثناء القيادة، مشددة على أن ثوانٍ معدودة من التهور وقلة الانتباه قد تنهي حياة إنسان وتخلف مآسي إنسانية كبيراً.

وتأتي تحذيرات مديرية أمن طرابلس المتكررة في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ليبيا للحد من حوادث السير المتصاعدة على الطرق السريعة والرئيسية مثل طريق الشط وطريق المطار.

وتكثف مديريات الأمن من نشر دوريات المرور ونصب رادارات السرعة وحملات التوعية المرورية، نظراً للاستنزاف البشري والمادي الكبير الذي تسببه حوادث الطرق سنوياً في البلاد، والتي تعود غالبيتها إلى السرعة المفرطة، وعدم الالتزام بقواعد السلامة، وتهالك بعض المقاطع الطرقية.