حادث سير مأساوي على طريق الشط يودي بحياة شخص

شهد طريق الشط صباح اليوم حادث سير مأساوي أودى بحياة شخص نتيجة فقدان السيطرة على مركبته بسبب السرعة الزائدة.

وأوضحت المعلومات الأولية أن المركبة انحرفت فجأة عن مسارها لتصطدم بمركبة أخرى، ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي وإصابة المركبتين بأضرار جسيمة.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الدوريات المرورية إلى مكان الواقعة، حيث قامت بتنظيم حركة السير وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، فيما تم رفع المركبات المتضررة وتأمين المنطقة لضمان سلامة باقي مستخدمي الطريق.

وأكد مكتب العلاقات العامة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب التفصيلية للحادث، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقوانين المرور والسرعة المحددة لتجنب مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلاً.