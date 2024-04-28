حادث سير يتسبب بكسر أضلاع بن غفير

خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد، إيتمار بن غفير، الأحد، من المستشفى بعد يومين من دخوله له جراء حادث سير انقلبت فيه سيارته، وفق ما ذكرته وكالات الأنباء.

يعاني بن غفير على الأقل من ثلاثة كسور في الضلوع والعديد من الكدمات جراء الحادث، الجمعة، وفق ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان تعرض بن غفير لحادث سير، الجمعة، نقل على إثره للمستشفى في القدس.

وذكرت وكالات الأنباء أن السيارة التي كان بن غفير يستقلها انقلبت في حادث سير عندما كان في طريقه إلى مكان حادثة طعن في مدينة الرملة قرب تل أبيب.

ووقتها، أعلن مكتب بن غفير أن إصابة الوزير متوسطة وهو حاليا في حالة جيدة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بين سيارتين، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح طفيفة.

والجمعة، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عن شهود عيان القول إن سيارة الوزير تجاوزت الإشارة الحمراء، فيما قالت الشرطة إنها لا تزال تحقق في الحادث.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث سيارة الوزير الإسرائيلي وهي مقلوبة، بينما تحطمت سيارة أخرى من المقدمة.