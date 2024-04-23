حادث سير يودي بحياة أربعة مواطنين في منطقة «التميمي»

توفي أربعة مواطنين وأصيب أربعة آخرون، جرّاء حادث سير وقع بمحيط منطقة “التميمي” التي تبعد عن درنة 50 كيلومترا.

وأوضح مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ درنة مهند العوكلي، لصحيفة الأنباء الليبية، أنه “ورد بلاغ للجهاز بوصول جرحى وقتلى إلى مستشفى منطقة العزيات، بسبب حادث سير بمنطقة التميمي، وتم نقل الجرحى الأربعة إلى مستشفى مدينة درنة لتلقي العلاج”.

وأكد العوكلي، “جاهزية جهاز الإسعاف والطوارئ درنة، لتوزيع عدة تمركزات في مناطق متفرقة تحسبا لأي طارئ، جراء الحالة الجوية الطارئة التي تمر بالمدينة”.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد وخبراء بمجال الطقس، كان قد أطلق تحذيرات عديدة، بشأن توخي الجذر وعدم التنقل بين المدن، بسبب تأثيرات جوية شديدة جراء منخفض صحراوي اجتاح مدن الشرق ومناطق خليج سرت إلى الواحات، مسببا في ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للغبار كثيف، أدى إلى انعدام الرؤية في العديد من الأماكن.