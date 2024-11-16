حادث سير يودي بحياة سبع أشخاص شرق زوارة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم السبت، عن “وفاة سبع أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير أليم وقع فجر اليوم على طريق المنقوب بجانب مليته، شرق مدينة زوارة”.

ووفقًا للجهاز، “فقد استجاب فريق الطوارئ بمدينة زوارة وفريق الطوارئ بمكتب رأس أجدير للحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

بلاغ الى مكتب اسعاف زواره فجر اليوم حول حادث سير أليم بطريق المنقوب ( بجانب مليته ) أدي إلى وفاة عدد 7 أشخاص وإصابة 2… تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤

ويأتي هذا الحادث، بعد يومين من حادث سير مماثل وقع على الطريق الساحلي غرب بن جواد، أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص وإصابة اثنين آخرين، في منطقة تبعد حوالي 140 كيلومترًا شرق مدينة سرت.

هذا وكانت ليبيا احتلت المرتبة الأولى عالميًا في نسبة وَفِيَّات حوادث المرور، وفقًا للتصنيف الدُّوَليّ للسلامة المرورية الصادر في يونيو الماضي، حيث سجلت 73 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يفوق بكثير المعدل العالمي البالغ 20 وفاة لكل 100 ألف نسمة.