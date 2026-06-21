حادث سير يودي بحياة شقيقين على طريق «وادي زمزم»

أفادت وسائل إعلام محلية في بلدية بنت بية جنوب ليبيا بوفاة سائق وشقيقته، ينحدران من منطقة القراية، وذلك إثر حادث سير وقع يوم السبت بعد بوابة الإنفاذ على طريق وادي زمزم.

ووفق المصادر المحلية، فقد أسفر الحادث عن وفاة الشقيقين في موقعه، دون ورود تفاصيل إضافية حول ملابسات وقوع الحادث أو أسبابه حتى الآن.

وتداولت صفحات محلية خبر الوفاة وسط حالة من الحزن في المنطقة، مع الدعاء للفقيدين بالرحمة والمغفرة، ولذويهما بالصبر والسلوان.

هذا وتشهد الطرق في الجنوب الليبي بين الحين والآخر حوادث سير مميتة، ترتبط غالباً بعوامل تتعلق بحالة الطرق أو السرعة أو الظروف المرورية، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية والالتزام بقواعد القيادة الآمنة.