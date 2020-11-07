حادث سير يُغيب المُقرئ السوداني الشهير نورين محمد صديق

مساء يوم أمس الجمعة، توفي المقرئ السوداني الشهير نورين محمد صديق، برفقة 3 آخرين من حفظة القرآن، بعد تعرضهم لحادث سير أثناء عودتهم من رحلة دعوية خارج الخرطوم.

وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، نصر الدين مفرح، مساء أمس، في منشور له على صفحته في “فيسبوك”، عن وفاة المقرئ و3 آخرين، معبرا عن حزنه الشديد، وعن فجعه بهذه الحادثة.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو حميدتي، عن تعازيه في وفاة نورين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن منشور له في “فيسبوك”: “نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية وعموم الشعب السوداني، في وفاة المغفور له بإذن الله، الداعية المقرئ، الشيخ نورين محمد صديق، الذي لبى نداء ربه إثر حادث أليم، وهو في طريق عودته قادما من رحلة دعوية”.

كما نعت السفارة التركية في الخرطوم الشيخ نورين ورفاقه، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، وقالت: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة فضيلة الشيخ القارئ نورين محمد صديق، في حادث حركة (سير)، عقب عودتهم من مهمة دعوية”، معربة عن تعازيها لأسرته ومحبيه وتلاميذه وجميع أهل السودان.