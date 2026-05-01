حادث صادم في القدس.. اعتداء على راهبة فرنسية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على مشتبه به في حادثة اعتداء استهدفت راهبة فرنسية تعمل باحثة في مدينة القدس، وذلك عقب فتح تحقيق رسمي في الواقعة التي أثارت إدانات محلية ودولية واسعة.

وذكرت الشرطة في بيان نشرته عبر منصة إكس أنها باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، ما أدى إلى تحديد هوية المشتبه به واعتقاله، مشيرة إلى أنه من المتوقع عرض الملف على المحكمة للنظر في تمديد فترة احتجازه لاستكمال التحقيقات.

وأكد البيان أن الشرطة تتعامل بجدية مع أي اعتداءات تطال رجال الدين والطوائف الدينية، وتطبق سياسة عدم التسامح تجاه أعمال العنف، مضيفًا أنها تلتزم بحماية جميع الطوائف الدينية في مدينة القدس وضمان محاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات.

كما نشرت الشرطة مقطع فيديو يوثق عملية الاعتقال، إلى جانب صورة تظهر إصابة في جانب رأس الراهبة نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له.

وبحسب إفادة أدلى بها الأب الدومينيكاني أوليفييه بوكيون مدير المدرسة الفرنسية للآثار والتوراتية، فإن الراهبة كانت تعمل باحثة في المدرسة، وتعرضت للاعتداء في 28 أبريل بالقرب من موقع يُعتقد أنه يمثل مكان العشاء الأخير في القدس.

وأوضح بوكيون أن الراهبة تعرضت لهجوم مباغت أثناء سيرها، حيث قام شخص بدفعها بقوة نحو صخرة، قبل أن ينهال عليها بالركل وهي على الأرض، ما أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة، حيث أعربت القنصلية العامة الفرنسية في القدس عن إدانتها للاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للراهبة، وداعية إلى تقديم المعتدي للعدالة ومحاسبته.

كما عبّرت كلية الأديان المقارنة في الجامعة العبرية عن صدمتها مما وصفته بجريمة كراهية خطيرة، محذرة من تصاعد ما وصفته بمظاهر العداء الديني في مناطق متعددة من القدس ومحيطها.

ويأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات متكررة من تصاعد الاعتداءات ذات الطابع الديني في المدينة، ما يثير مخاوف من انعكاسات أوسع على التعايش بين الطوائف المختلفة في القدس.

🇮🇱 Israeli police published CCTV footage showing a French nun violently attacked outside the Cenacle on Mount Zion by a 36-year-old Jewish extremist.



Follow: @europa pic.twitter.com/TX9yXb90Pw — Europa.com (@europa) April 30, 2026