اعتداء وسرقة بالقوة في طرابلس.. وضبط 22 متهماً في مختلف مراكز الشرطة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن طرابلس، القبض على شخص متهم بالاعتداء على سائق مركبة ركوبة عامة بطريق صلاح الدين، بعد أن تسبب في حادث مروري عقب تهديده للسائق واستعماله سلاحاً أبيض.

وذكر مصدر أمني أن مركز شرطة الهضبة تلقى بلاغاً من أحد المواطنين، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل شخص مجهول قام باعتراض طريق مركبته العامة، وأجبره على إنزال الركاب وأخذ أجرة النقل منهم عنوة، ثم هدده بسلاح أبيض وأجبره على القيادة عكس الاتجاه، ممسكاً بمقود المركبة بالقوة.

وأسفر الحادث عن تصادم المركبة مع سيارة من نوع “كيا سيراتو” بيضاء اللون، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار، وسط تأكيدات من السائق بأن المعتدي كان يبدو في “حالة غير طبيعية”.

وبحسب مديرية أمن طرابلس، بتكثيف الجهود الأمنية وتنسيق العمل بين مكونات مديرية أمن طرابلس، تمكن أعضاء قسم المعلومات والتحري من جمع الأدلة وتتبع الجاني، ليتم تحديد هويته والقبض عليه في وقت وجيز.

ووفق البيان، بعد إجراء الاستدلالات الأولية، تم تسليم الجاني إلى مركز شرطة الهضبة، الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.

ضبطيات مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2025

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عبر قسم الإعلام الأمني، عن نتائج ضبطيات مكتب البحث الجنائي للفترة من 1 إلى 5 يونيو 2025، حيث تم تسجيل مجموعة من القضايا والتهم في مختلف مراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وجاءت أبرز الإحصائيات كالتالي:

مركز شرطة عين زارة: 7 متهمين تم تسجيل 7 تهم بحقهم.

مركز شرطة باب بن غشير: 2 متهمين مع 2 تهم.

مركز شرطة سوق الجمعة: 4 متهمين و4 تهم.

مركز شرطة أبوسليم: 5 متهمين و8 تهم.

مركز شرطة طريق المطار: 1 متهم مع 1 تهمة.

مركز شرطة الفرناج: 3 متهمين و5 تهم.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي عدد المتهمين الذين تم ضبطهم خلال هذه الفترة 22 متهمًا، فيما بلغت التهم المسجلة 27 تهمة متنوعة. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مديرية أمن طرابلس الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تؤكد المديرية استمرارها في العمل الميداني المكثف لضبط كل من تسول له نفسه المساس بالأمن، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والقانون.