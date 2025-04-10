حادث مأساوي بمدينة بني وليد.. مسؤول بالأرصاد لـ«عين ليبيا»: وفاة طفلتين بعد أن جرفتهم السيول

افاد مدير مكتب الإعلام بمركز أرصاد ليبيا محي الدين علي، لشبكة “عين ليبيا”، بأنه توفيت في مدينة “بني وليد” طفلتان بعد أن جرفتهما السيول، وقال: “الطفلتان هم ابتهاج التهامي، البالغة من العمر ست سنوات، وأماني خالد محمد الكميعي، البالغة 12 سنة”.

وأضاف علي: “جاءت وفاة الطفلتين، نتيجة للسيول التي اجتاحت المنطقة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، وبحسب التنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، يُوصى دائماً بمتابعة الأخبار والتنبيهات الصادرة من المركز للحد من الأضرار وتجنب المزيد من الضحايا”.

أما بالنسبة للأحوال الجوية القادمة، قال محي الدين علي، لشبكة “عين ليبيا”: “من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع المقبل، حيث ستتأثر مناطق الغرب الليبي بموجة حرارة صيفية بسبب تأثير منخفض صحراوي، هذا الارتفاع سيصل إلى 38 درجة مئوية، مع احتمال نشاط الرياح بين الحين والآخر”.

وأضاف: “فيما يخص المنطقة الشرقية، لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في الأجواء، حيث ستكون الأجواء معتدلة أو قريبة من الاعتدال في مناطق الشمال، كما ستظل مناطق الجنوب الشرقي تشهد درجات حرارة معتدلة نسبياً”.