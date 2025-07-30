حادث مأساوي على طريق الفلاح.. وفاة امرأة وإجراءات مرورية عاجلة

شهد طريق الفلاح يوم 30 يوليو 2025 حادثًا مروريًا مروعًا بين ثلاث مركبات، أسفر عن وفاة امرأة في موقع الحادث، وتوجهت فورًا دوريات مرور حي الأندلس إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى فتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحادث وسط تحذيرات متكررة من مكتب شؤون المرور التي تدعو السائقين إلى الالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خاصة على الطرق الرئيسية والمزدحمة، لتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتؤكد السلطات المرورية أن الالتزام بالقواعد المرورية هو السبيل الأنجع للحفاظ على سلامة الجميع، وتشدد على ضرورة توخي الحذر والانتباه أثناء القيادة، لا سيما في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية.