حادث مأساوي على طريق عين زارة.. وفاة وإصابات وسط تحقيقات مرور مكثفة

شهد طريق عين زارة في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، حادث سير مروع أسفر عن وفاة شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح قسم مرور عين زارة أن الحادث نتج عن تصادم بين مركبتين، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه بدقة.

من جهته، دعا مكتب شؤون المرور سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة القانونية، والحفاظ على مسافة الأمان بين السيارات، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، مؤكدًا أن الالتزام بإجراءات السلامة يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

هذا وتشكل حوادث السير واحدة من أبرز التحديات التي تواجه السلامة المرورية في ليبيا، حيث تساهم عوامل عدة في وقوع مثل هذه الحوادث، منها السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، إضافة إلى ضعف البنية التحتية في بعض المناطق.