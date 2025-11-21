حادث مأساوي في الإمارات.. وفاة طيار بتحطّم طارئرة خلال معرض دبي!

شهد معرض دبي للطيران حادثًا مأساويًا أودى بحياة طيار تابع للقوات الجوية الهندية، بعد تحطم طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركته في العرض الجوي المصاحب للمعرض.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الفرق المعنية تدخلت فور وقوع الحادث للتعامل مع الموقع، فيما أظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث، وتوافد فرق الشرطة والإسعاف لتأمين المكان وإجراء عمليات الإنقاذ.

وقال البيان إن الحادث وصف بـ”المؤلم”، وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب التحطم، وسط حزن واسع بين المشاركين والزوار، وتأكيد على احترام أعلى معايير السلامة في العروض الجوية.

ويعتبر معرض دبي للطيران أحد أكبر المعارض الجوية في المنطقة، ويشارك فيه مئات الطيارين من مختلف القوات الجوية والشركات الدولية، حيث تُعرض الطائرات الحربية والتجارية والمروحيات، ما يجعل العروض الجوية جزءًا حيويًا من المعرض، ولكنه يتطلب الالتزام الصارم بإجراءات السلامة.

هذا ومنذ انطلاقه عام 1986، شهد معرض دبي للطيران العديد من الحوادث الجوية الصغيرة، إلا أن معظمها لم يسفر عن وفيات، ويعتبر هذا الحادث من أبرز الحوادث الجوية في تاريخ المعرض، ما يعكس المخاطر inherent في العروض الجوية الحية للطائرات المقاتلة.