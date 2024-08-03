حادث مأساوي في الصومال.. مسلحون يقتلون العشرات من رواد شاطئ شعبي

في حادث مأساوي، هاجم مسلحون في الصومال رواد شاطئ شعبي في مقديشو، وقتلوا وأصابوا العشرات منهم.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال الناطق باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدن حسن: “قتل أكثر من 32 مدنيا في هذا الهجوم، وأصيب حوالى 63 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة”،.

وذكر التلفزيون الوطني الصومالي في بيان، “أن قوات الأمن الصومالية قضت على المهاجمين”.

وقال رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، “إن انفجارا وقع على شاطئ شهير في العاصمة الصومالية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة”.

وقال خيري، على حسابه بموقع إكس، “إن الانفجار وقع بينما كان مرتادو شاطئ ليدو يسبحون، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول القتلى والمصابين أو المسؤول عن التفجير”.

وأضاف: “أبعث بخالص التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين استشهدوا في هذه الانفجارات”، قائلا: “تزامن الهجوم الإرهابي مع هذه الليلة التي يكون فيها الشاطئ أكثر ازدحاما يظهر عداء الإرهابيين للشعب الصومالي”.

وسبق أن أعلنت “حركة الشباب”، التي على صلة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.