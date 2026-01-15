حادث مأساوي في طرابلس يودي بحياة شخص

أفادت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، بأن حادث سير وقع بطريق المطار أسفر عن وفاة شخص، بعد اصطدام مركبة بسائق مركبة متوقفة.

وأوضح ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم، نقيب محمد البوزيدي، أن مركبة من نوع هيونداي سوناتا بيضاء اللون كانت متوقفة على يمين الطريق أمام مدخل المشروع، بالقرب من صندوق القمامة، وكان سائقها مترجلًا خلف مركبته.

وأضاف البوزيدي أن مركبة أخرى من نوع هيونداي i30 كانت قادمة من جهة الجنوب (جسر الخزانات) باتجاه الشمال (البلاد)، وعند وصولها إلى موقع الحادث، وبسبب السرعة وعدم السيطرة على عجلة القيادة، انحرفت المركبة نحو اليمين، ما أدى إلى اصطدامها بسائق المركبة المتوقفة ومركبته من الخلف، مخلفًا وفاة الشخص على الفور.