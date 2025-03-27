حادث مأساوي في قلب أمريكا.. رجل يقتل عائلة بأكملها وينتحر!

ذكرت قناة “سي بي إس”، انه “لقي 4 أشخاص بينهم 3 أطفال حتفهم وأصيب اثنان في إطلاق للنار بمدينة “بمبروك بارك” في ولاية فلوريدا الأمريكية”، حيث اقدم شخص على قتل عائلة بأكملها وانتحر، دون أن يعرف ملابسات الحادث حتى الآن ودوافعه.

وذكرت القناة أن “الحادث وقع في مبنى سكني متعدد الشقق، وأفاد أحد السكان، أن رجلا حاول قتل عائلته بأكملها قبل أن يحاول الانتحار”.

وبحسب القناة، “عند وصول شرطة بمبروك بارك، عثروا على امرأة و3 أطفال قتلى في المكان، بينما تم نقل رجل وفتاة إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج”.

وفي آواخر العام الفائت، أعلنت الشرطة الأمريكية عن “مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في حادث إطلاق نار خلال حفل في مركز لإقامة الفعاليات بولاية أوكلاهوما الأمريكية”.