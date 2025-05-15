حادث مأساوي يودي بحياة بطل كمال الأجسام «عبد الله عبد الفتاح» في القاهرة

لقي عبد الله عبد الفتاح، أحد أبطال مصر وإفريقيا في رياضة كمال الأجسام، مصرعه في حادث سير مأساوي وقع بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الكبرى، إثر تصادم عنيف بين سيارته الخاصة وشاحنة نقل مسرعة، ما أدى إلى تحطم المركبة بالكامل ووفاته في موقع الحادث.

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، فإن الحادث وقع في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، حيث تلقت غرفة عمليات الطوارئ بلاغاً بوقوع تصادم مروري خطير على أحد المحاور الرئيسية بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى المكان، حيث تم التأكد من وفاة الضحية في الحال نتيجة إصابات بالغة.

وأكدت التحقيقات أن الشاب المتوفى هو عبد الله عبد الفتاح، بطل معروف في مجال كمال الأجسام، ومثّل مصر في بطولات إفريقية ودولية، محققاً إنجازات رياضية لافتة.

وقد تم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، كما بدأت جهود ملاحقة سائق الشاحنة المتسبب في الواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

أثار الحادث صدمة واسعة في الأوساط الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعى عدد من الرياضيين والمدربين الشاب الراحل، مشيدين بأخلاقه وإنجازاته، ومطالبين بسرعة محاسبة المسؤول عن الحادث.

وتواصل السلطات متابعة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة، في وقت تتكثف فيه الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط السرعة وحركة النقل الثقيل داخل المناطق السكنية.