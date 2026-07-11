حادث مروري «قاتل» في طرابلس.. شابان يفارقان الحياة والسائق ينجو

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة شابين ونجاة سائق المركبة إثر حادث مروري مروع وقع على طريق الشط يوم السبت 11 يوليو 2026.

وأوضحت المديرية أن دوريات قسم مرور سوق الجمعة، برفقة عضو التصوير الجنائي، انتقلت إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتقدمت مديرية أمن طرابلس بالتعازي إلى أسرتي الشابين المتوفين، سائلةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما دعت المديرية جميع السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وتجنب القيادة المتهورة، مؤكدةً أهمية التقيد بقواعد المرور للحفاظ على الأرواح والحد من الحوادث على الطرقات.

وتأتي الحوادث المرورية في ليبيا ضمن أبرز التحديات التي تواجه الجهات الأمنية والمرورية، في ظل تأثير عوامل عدة على سلامة الطرق، من بينها السرعة الزائدة، والقيادة المتهورة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، إضافة إلى ظروف الطرق والبنية التحتية في بعض المناطق.

وتعمل مديريات الأمن وأقسام المرور على متابعة الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية لحث السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة، واتباع قواعد القيادة الآمنة للحد من الخسائر البشرية.

ويُعد طريق الشط من الطرق الحيوية في العاصمة طرابلس، ما يجعله يشهد حركة مرورية مستمرة، الأمر الذي يزيد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية لتقليل مخاطر الحوادث وحماية مستخدمي الطريق.