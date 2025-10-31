حادث «مروع» في طرابلس يسفر عن وفاة شخص

أفادت مديرية أمن طرابلس بوقوع حادث سير مروع على الطريق السريع في طرابلس صباح اليوم، نتيجة سير إحدى المركبات عكس الاتجاه، ما أسفر عن وفاة شخص في عين المكان.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن دوريات المرور وأعضاء التصوير الجنائي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إزالة المركبتين من موقع الحادث لتسهيل حركة السير وضمان انسيابيتها.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن السير عكس الاتجاه تصرف متهور يهدد حياة السائقين والمارة، مشيرة إلى أن الالتزام بخط السير الصحيح هو مسؤولية الجميع لضمان السلامة.