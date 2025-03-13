حادث «مروّع» بمصر ومشاجرة تنهي حياة صحفي عراقي وقتلى في كينيا واليابان

قالت وزارة الداخلية العراقية، إن “حادث وفاة الصحفي ليث محمد رضا لم يكن عملية اغتيال، بل نتج عن مشاجرة نشبت مع جيرانه في السكن”.

وأكدت الوزارة، أن “الحادث وقع في وقت متأخر يوم الثلاثاء ببغداد، حيث نشبت مشاجرة بين الصحفي العامل في وكالة “واع” ليث محمد رضا، وبين شخص آخر تطورت إلى إطلاق نار أودى بحياة الصحفي على الفور”.

من جانبه، كشف مدير قسم فحص الأموات في دائرة الطب العدلي، الدكتور عبد الوهاب عصام، لوكالة “واع”: إن “السبب الرئيسي للوفاة هي الطلقة التي اخترقت الكتف الأيمن للمجنى عليه باتجاه القلب”.

وأضاف أن “الرصاصة مزقت كل الأعضاء التي كانت في طريقها البنكرياس والرئتين والقلب”، مشيرا إلى أنه “لا توجد أي طلقات في الرأس، والدم الذي خرج من أنف الضحية هو حالة طبيعية”.

وتابع: “هناك أيضاً اطلاقة اخترقت عظم الساق للمجنى عليه مما تسببت بانقاسم العظم”.

لحظة مقتل الصحفي "ليث محمد رضا" وسط بغداد pic.twitter.com/S9QzMpf2Nm — قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) March 12, 2025

قتلى وجرحى في تصادم قطار مع “ميني باص” بمصر

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون في حادث تصادم قطار مع سيارة “ميني باص” بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وقالت وزارة الصحة، “إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان تابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي الحادث”.

وأوضحت الوزارة أن “الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن 8 قتلى، إلى جانب إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، وجاري المتابعة”.

كينيا.. موكب رئاسي ينهي حياة مواطن أجنبي

لقي مواطن أجنبي مصرعه، إذ دهسه موكب رئاسي على طريق العاصمة الكينية.

وقالت صحيفة “سيتيزن” المحلية: “بعد ظهر هذا اليوم، قُتل مواطن أجنبي بعدما صدمه موكب رئاسي مسرع على طريق نغونغ (الطريق الرئيسي في كينيا الذي يربط المنطقة التجارية المركزية في نيروبي بمدينة نغونغ)”.

طعن فتاة في اليابان

طعن رجل أربعيني مؤثرة يابانية تبلغ من العمر 22 عاما، أثناء بث مباشر في أحد شوارع طوكيو، ما تسبب بوفاتها.

وبحسب وسائ إعلام يابانية، “تعرضت ساتو أيري البالغة من العمر 22 عاما والمقيمة في مدينة تاما في طوكيو، للطعن بشكل مفاجئ على يد رجل في الشارع بمنطقة تاكادانوبابا في حي شينجوكو، وأصيبت بجروح في رأسها ورقبتها وبطنها، وتوفيت بعد وقت قصير من نقلها إلى المستشفى”.

ووفق المعلومات، “ألقت الشرطة القبض على رجل على الفور للاشتباه في محاولته القتل، وتم تحديد هويته بأنه تاكانو كينيتشي، من سكان مدينة أوياما، بمحافظة توتشيغي، شمال طوكيو”، وقال المحققون، “إن لقطات كاميرات المراقبة ومعلومات أخرى أشارت إلى أن المشتبه به طعن ساتو عشرات المرات بسكين”.

ووفق المعلومات، “أخبر تاكانو المحققين أنه جاء إلى طوكيو لأنه رأى ساتو تعلن أنها ستبث فيديو مباشرا أثناء سيرها على خط يامانوتي، وقال إنه حدد مكانها من خلال الفيديو المباشر”، وأفاد المحققون بأن “المشتبه به زعم أنه أقرض ساتو أكثر من مليوني ين أي ما يعادل حوالي 13600 دولار أمريكي، لتغطية فواتير هاتفها المحمول ونفقات أخرى في ذلك الوقت، لكنها لم تسدد له المبلغ، ويقال إن المتهم أنكر نيته قتلها”.

مصر.. فيديو يثير جدلاً واسعاً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو “يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على سائق سيارة أجرة مخصصة لنقل طلاب إحدى المدارس”.

وبحسب شهادة أحد شهود العيان، “وقع الحادث في منطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث اصطدم سائق الحافلة التي كانت مخصصة لنقل الطلاب بسيارة ملاكي كانت تقودها سيدة”.

وأوضح الشاهد أن “السائق بادر بالاعتذار بعد الحادث، إلا أن السيدة رفضت الاعتذار واستدعت أقاربها الذين حضروا واعتدوا على السائق جسديًا، وألحقوا أضرارًا جسيمة بمركبته”.

امرأة تحبس ابنة زوجها 20 عاما

أنقذت السلطات الأمريكية، “شابا في ولاية كونيتيكت حبسته زوجة والده 20 عاما”.

ووفقا للشرطة، “هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ في مدينة ووتربري إلى المنزل بعد بلاغ عن اندلاع حريق.، وعند إنقاذ الشاب، 32 عاما، الذي بدا هزيلا بشدة”، قال إنه “تعمد إشعال الحريق”.

وأضاف للشرطة: “أردت حريتي”، مشيرا إلى “أنه كان محتجزا منذ أن كان عمره حوالي 11 عاما”.

وأوضحت التحقيقات أن “الشاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، تعرض لسوء معاملة طويلة الأمد والجوع والإهمال الشديد والمعاملة اللاإنسانية، ولم يتلق أي رعاية طبية طوال تلك السنوات”.

وقال قائد الشرطة فيرناندو سبانيولو في بيان: “المعاناة التي تحملها هذا الضحية على مدار أكثر من 20 عاما أمر مفجع ولا يمكن تصوره”.

وبحسب الشرطة، “تم اعتقال كيمبرلي سوليفان، 56 عاما، التي تم تحديد هويتها على أنها زوجة والد الضحية، ووجهت إليها تهم الاعتداء والخطف والاحتجاز غير القانوني والقسوة وتعريض حياة الآخرين للخطر بتهور”.