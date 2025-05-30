كارثة سير في الكفرة.. وفاة 12 سودانياً بينهم أطفال ونساء بحادث تصادم

في ساعات الصباح الأولى، ورد بلاغ عاجل إلى جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة من نوع “اسكيوا” وشاحنة كبيرة على الطريق العام شمال مدينة الكفرة على بعد نحو 90 كيلومترًا.

وسارع فريق الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على 12 حالة وفاة جميعهم من الجنسية السودانية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقل جميع الضحايا والجرحى إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب الجهاز، حتى الآن تم التأكد من أسماء بعض المتوفين وهم: وفاق عوض خيرالله (مواليد 1992)، صلاح الدين عبدة حسين (مواليد 1985)، قسم السيد محمد قسم السيد (مواليد 1975)، ماجدولين عمر محمد (مواليد 1984)، مؤيد قسم السيد محمد (مواليد 2012)، وعركى الرشيد عبدالرحمن (مواليد 2007)، أما الجرحى فهم يوسف جبارة (65 سنة) والجاعلي يوسف جبارة (10 سنوات)، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، داعين الله الرحمة والمغفرة للضحايا. إنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وكان فريق الإسعاف الذي استجاب فور تلقي البلاغ مكونًا من: ماشاء الله بالحسن، يحيى بوريم، عبد الحفيظ بالحسن، عبد الكريم مهدي، حمد محمود، أكرم أحمد، ومنصور سالم.

ويعد الحادث من الحوادث المأساوية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، حيث شهدت الكفرة عدة حوادث سير خلال العام الجاري، معظمها مرتبط بحركة اللاجئين السودانيين الفارين من النزاع في بلادهم، ففي مارس 2025، وقع حادث سير شمال الكفرة أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، جميعهم من الجنسية السودانية، وفي أغسطس 2024، وقع حادث آخر جنوب الكفرة أدى إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين، جميعهم من اللاجئين السودانيين.