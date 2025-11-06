حادث مروّع لمشجعي برشلونة.. حافلتهم تبتلعها ألسنة اللهب!

تعرضت حافلة نقل جماهير نادي برشلونة الإسباني، لحريق مروع أثناء توجهها إلى ملعب يان برايدل لمتابعة مباراة الفريق ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الحافلة اندلعت فيها النيران فجأة، مما اضطر الركاب إلى الخروج بسرعة، ولم يُصب أي من المشجعين بأذى حتى الآن.

ولم يُعرف السبب الدقيق للحريق بعد، مع احتمال كبير أن يكون ناتجاً عن شعلة نارية غامضة المصدر. وأظهرت المشاهد المصورة من موقع الحادث حافلة تبتلعها ألسنة اللهب بالكامل قبل تدخل فرق الطوارئ التي تمكنت من السيطرة على النيران.

حتى هذه اللحظة، لم تصدر السلطات البلجيكية أو نادي برشلونة أي بيانات رسمية تكشف تفاصيل الحادث أو أسبابه.