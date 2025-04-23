حاسب جديد يتحدّى «آبل وسامسونغ».. ما ميزاته؟

أعلنت شركة “فيفوvivo“، عن “حاسبها اللوحي الجديد الذي ينافس بمواصفاته أحدث حواسب آبل وسامسونغ من نفس الفئة”.

وبحسب الشركة، “حصل vivo Pad5 Pro على هيكل متين مصنوع من الألمنيوم، أبعاده (289.6/198.3/6.6) ملم، وزنه 578 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة”.

ووفق الشركة، “الشاشة IPS LCD، مقاسها 13.0 بوصة، دقة عرضها (3096/2064) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1200 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد-15″ مع واجهات OriginOS 5 HD، ومعالج Mediatek Dimensity 9400 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت”.

ووفق الشركة، “كاميرة الهاتف الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، وحصل الحاسب على تقنيات Bluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وجهّز ببطارية بسعة 12050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط”.