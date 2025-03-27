حاسب جديد يغيّر مفاهيم «الأجهزة المحمولة».. والكشف عن هاتف «غير مسبوق»

كشفت شركة ” Compalكومبال”، “عن حاسب محمول جديد صمم ليكون مختلفا عن جميع الحواسب المطروحة حاليا”.

وبحسب الشركة “فالميزة الاساسية في حاسب Adapt X الجديد هو تصميمه المعياري غير العادي، إذ يمكن للمستخدم استعماله كجهاز كمبيوتر متكامل، أو يمكن أن يستفيد من مكوناته الأساسية كلّ على حدة، لذا فاز الجهاز بجائزة iF Design Award”.

ووفق الشركة، “صمم الحاسب ليكون المستخدم قادرا على استبدال أي جزئ أساسي فيه ليتم زيادة قدرات الجهاز، كما يمكن للمستخدم على سبل المثال فصل الشاشة عن الحاسب لاستعمالها مع حواسب أو أجهزة إلكترونية أخرى، أو فصل لوحة المفاتيح لإقرانها بأجهزة أخرى عبر تقنية البلوتوث، أو فك البطارية لتركيبها على حاسب محمول آخر، ويمكن تفكيك هذه الأجزاء من الحاسب وإعادة تثبيتها عليه بسهولة ودون الحاجة إلى أدوات أو مفكات خاصة”.

وووفق ما نقلت صحيفة “ميل” عن الشركة، “يتكون الحاسب الجديد من 4 أجزاء رئيسية، الشاشة، والهيكل الأساسي مع ملحقات التثبيت، لوحة المفاتيح، والبطارية، وتتصل هذه المكونات بعضها بوصلات مغناطيسية ما يسهل عملية فصلها أو توصيلها بعضها ببعض، ومن المتوقع أن يتوفر الكمبيوتر المحمول Adapt X بشاشات أحجامها 14 و16 بوصة”.

أفضل الهواتف يكتسح الأسواق قريبا

أعلنت شركة “فيفو “vivoعن “هاتفها الأحدث الذي يتفوق على الكثير من هواتف أندرويد من حيث المواصفات والأداء وقدرات التصوير”.

ووفق الشركة، “حصل هاتف vivo X200 Ultra على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP69/IP68، وزوّد بشاشة LTPO AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 518 بيكسل/الإنش تقريبا، وتعمل هذه الشاشة مع تقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات”.

وبحسب الشكة، “يضمن الأداء المميز للهاتف نظام تشغيل Android 15 مع واجهات OriginOS 5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، وحصلت هذه الكاميرا على عدسة macro وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 50 ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية”.

ودعمت شركة “فيفو “vivoهاتفها “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات Bluetooth 5.4، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّد الجهاز أيضا بتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الطوارئ، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 30 واط”.

تسريبات جديدة لـ”آيفون 17 Air“

وسط تسريبات كشفت عن تصميمات مبتكرة وميزات جديدة، تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف “آيفون 17” الجديدة في خريف هذا العام، ورغم مرور أسابيع قليلة فقط على إطلاق أحدث هواتفها، بدأت الصور المسربة بالفعل في تقديم لمحة أولية عن الجيل القادم من أجهزة “آيفون”.

ونشر المدون الشهير المتخصص في أخبار آبل، ماجين بو، “صورا على حسابه في منصة X، تظهر هاتف “آيفون 17 Air” فائق النحافة بجانب “آيفون 17 برو” الأكبر حجما، مع تعليق قال فيه: “مقارنة بين “آيفون 17 برو” و”آيفون 17 Air”.

وفي تسريب آخر،” نشر بو صورة جديدة تظهر جميع نماذج “آيفون 17” الأربعة، وهي: “آيفون 17 Air” و”آيفون 17 برو” و”آيفون 17 برو ماكس” و”آيفون 17″ القياسي”، وتشير التقارير إلى أن “آيفون 17 Air” سيأتي بسمك 0.2 بوصة (5.5 ملم)، ليصبح أنحف هاتف “آيفون” على الإطلاق، بينما يُقال إن “آيفون 17 برو” سيكون أكثر سمكا، حيث يبلغ 0.34 بوصة (8.7 ملم).

وبحسب التسريبات، “من المتوقع أن يكون “آيفون 17 Air” النسخة الأخف والأقل سمكا، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يفضلون الأجهزة النحيفة والخفيفة، على غرار أجهزة “MacBook Air، أما بالنسبة للتصميم، فتظهر الصور المسربة تغييرات في شكل وحدة الكاميرا الخلفية، حيث يُقال إن “آيفون 17 برو” و”آيفون 17 برو ماكس” سيحتويان على 3 عدسات خلفية بتصميم جديد يشبه السهم، بينما سيمتد نتوء الكاميرا بعرض الجهاز بدلا من الشكل المربع المعتاد في الإصدارات السابقة.

وفي المقابل، سيحتوي “آيفون 17 Air” على كاميرا خلفية واحدة فقط مع نتوء كاميرا مستطيل الشكل، ليكون النموذج البديل لسلسلة “Plus”. أما النموذج القياسي “آيفون 17″، فسيحافظ على وجود عدستين خلفيتين دون وجود الشريط المستطيل للكاميرا”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، أفاد موقع “”Tech Radar أن سلسلة “آيفون 17” قد تكون الأغلى في تاريخ آبل، حيث يُتوقع أن يبدأ سعر النموذج القياسي من 899 دولارا أمريكيا، أي أعلى من سعر “آيفون 16″ القياسي الذي صدر العام الماضي”.

iPhone 17 Pro and iPhone 17 Air pic.twitter.com/DkVDsfMz1N — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 23, 2025

iPhone 17 Pro and iPhone 17 Air in comparison pic.twitter.com/Xtgz1j1nMN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 25, 2025