حاسب لوحي جديد.. مواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت شركة Ulefone عودتها إلى سوق الحواسب اللوحية عبر إطلاق جهازها الجديد Tab A12 Pro، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها مجددًا ضمن فئة أجهزة أندرويد اللوحية.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد تبلغ 277.8 × 191.5 × 7.5 ملم، ووزن يصل إلى 610 غرامات، مع دعم لمنفذي Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وزُوّد الحاسب اللوحي بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 12.2 بوصة، ودقة عرض تبلغ 2400 × 1600 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة عرض تقارب 236 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى طبقة حماية من زجاج Mohs level 4 المقاوم للخدوش والصدمات.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل «أندرويد 16»، مدعومًا بمعالج Unisoc T7300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

وفي جانب التصوير، حصل Tab A12 Pro على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1440p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

كما دعمت Ulefone جهازها بأربعة مكبرات صوت، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات راديو FM، إضافة إلى بطارية بسعة 9000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن بقدرة 18 واط.

ويعكس هذا الإطلاق محاولة Ulefone العودة إلى المنافسة في سوق الحواسب اللوحية، الذي يشهد منافسة متزايدة بين الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد، خاصة في الفئة المتوسطة التي تركز على الشاشات الكبيرة وعمر البطارية الطويل.

هذا وتشهد سوق الحواسب اللوحية العاملة بنظام أندرويد منافسة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مع توجه الشركات إلى تقديم أجهزة تجمع بين الشاشات عالية التردد والبطاريات الضخمة والأسعار المتوسطة، في محاولة لمنافسة الأجهزة الرائدة من سامسونغ وآبل وشركات التكنولوجيا الصينية.