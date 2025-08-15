حاسب «لينوفو» الجديد.. قوة المواصفات وسعر لا يُقاوم

بدأت شركة Lenovo الترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي يأتي بهيكل أنيق وخفيف الوزن (425 غرام) بأبعاد 235.7×154.5×7.5 ملم، مزود بمنفذ Nano-SIM لدعم الشبكات الخلوية.

ويتميز الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 10.1 بوصة، بدقة عرض 1200×1920 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، مع كثافة بكسلات حوالي 224 بيكسل لكل إنش.

ويعمل اللوحي بنظام أندرويد 14، مزود بمعالج Mediatek Helio G85 ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

كما يأتي بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو 1080p، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، مع مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.3، ومستقبل راديو FM، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومزود ببطارية 5100 ملي أمبير مع شاحن 15 واط.

سيتوفر الجهاز في الأسواق العالمية قريباً باللونين الرمادي والأزرق، وبأسعار تبدأ من حوالي 110 يورو.