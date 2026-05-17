حاسب «هونر» الجديد.. مواصفات منافسة وتصميم أنيق

كشفت شركة Honor عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد Honor Pad 20، الذي تستعد من خلاله لتعزيز حضورها في سوق أجهزة أندرويد الذكية، عبر مواصفات تقنية تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من الألمنيوم مع واجهة زجاجية مقاومة للصدمات والخدوش، ما يمنحه مظهراً أنيقاً مع مستوى أعلى من المتانة، إضافة إلى دعمه بقلم ذكي مخصص للكتابة والرسم والتفاعل مع التطبيقات، إلى جانب إمكانية استخدام لوحة مفاتيح خارجية لتحويله إلى جهاز إنتاجي متكامل.

ويعتمد Honor Pad 20 على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 12.1 بوصة، بدقة عرض 2560×1600 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، وكثافة تقارب 249 بيكسل لكل إنش، مع دعم تقنية HDR، ما يوفر تجربة عرض سلسة وواضحة سواء في التصفح أو مشاهدة المحتوى المرئي.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة MagicOS 10، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 720، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

ويضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/2.0 تدعم التصوير الواسع، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مخصصة لمكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية.

ويقدم الحاسب تجربة صوتية محسنة عبر 6 مكبرات صوت عالية الأداء توفر صوتاً محيطياً أكثر وضوحاً وعمقاً، مع دعم منفذ USB Type-C، وتقنية Bluetooth 5.3 للاتصال بالأجهزة والشاشات الخارجية.

ويحتوي Honor Pad 20 على بطارية ضخمة بسعة 10100 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، ما يمنح المستخدمين وقت استخدام طويل مع إعادة شحن أسرع مقارنة بالأجيال السابقة.

وتسعى Honor من خلال هذا الإطلاق إلى تعزيز موقعها في سوق الحواسب اللوحية، في ظل منافسة متزايدة مع الشركات الكبرى في قطاع الأجهزة الذكية.