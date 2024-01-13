حاضنة بناء ليبيا تُطلق برنامج تدريب الخبير المصرفي

أطلقت حاضنة بناء ليبيا، برنامج تدريبات الخبير المصرفي، والذي يستهدف المصرفيين من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تنمية مهارات وقدرات المشاركين لتكوين خبراء مختصين في آليات توجيه وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة وفق أفضل الممارسات، وبما يكفل تحقيق أفضل العوائد على الاستثمار.

ويستهدف هذا البرنامج القطاع المصرفي الليبي، ويأتي بتنظيم مشترك بين معهد الدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف ليبيا المركزي و حاضنة بناء الدولية لريادة الأعمال.

ويُنفذ البرنامج بواقع 150 ساعة تدريبية على مدار 6 أسابيع تدريبية بالداخل والخارج، وينتهي البرنامج بمنح المتدربين شهادة دولية معتمدة من معهد القيادة والإدارة البريطاني.

يُشار إلى أن حاضنة “بناء” هو برنامج دولي لدعم المجتمعات الهشة والمتعرضة لأزمات من خلال بناء قدرات الشباب والمؤسسات ودعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.